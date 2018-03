Cosa c’è stasera in tv

Sabato è uno di quei giorni in cui ci sono poche sorprese nel palinsesto televisivo: Ballando con le stelle (che stasera dovrebbe raggiungere nuove vette con un’intervista di Marzullo a un robot) e C’è posta per te sono delle certezze. Altrimenti, tra le cose che potrebbero tenervi in casa, c’è una puntata di Ulisse su Alessandro Magno. Forse l’avete già vista: viene rimandata in onda per creare un po’ di di attesa per l’uscita della nuova edizione del programma, prevista per aprile.

Se avete voglia di vedere un film ci sono il film animato Rio, due film con Nicolas Cage, Ghostrider e Windtalkers, e Hollywood Ending, una delle più apprezzate commedie di Woody Allen tra quelle degli anni Duemila.

Rai Uno

20.35 – Ballando con le stelle: terza puntata della tredicesima edizione del talent show di Rai Uno, in cui personaggi dello spettacolo o dello sport devono imparare a ballare al fianco di ballerini e ballerine professioniste. La serata sarà condotta da Milly Carlucci, Paolo Belli e Robozao, il robot altro tre metri che balla e canta (e che stasera verrà intervistato da Gigi Marzullo. Per davvero).

Rai Due

21.05 – N.C.I.S. Los Angeles: spinoff della serie statunitense sulla squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service, che indaga sui reati in cui sono coinvolti membri della marina militare.

21.50 – N.C.I.S. – New Orleans: Tutto come sopra, ma a New Orleans.

Rai Tre

21.25 – Ulisse: programma di approfondimento storico condotto da Alberto Angela. La puntata di stasera si chiama Alessandro Magno: quando un uomo diventa leggenda. È uno dei due speciali che verranno trasmessi in replica prima dell’inizio delle puntate della nuova edizione.

Alessandro Magno, uno dei più famosi condottieri dell'antichità: lo racconteremo partendo da Pompei. Il Mosaico raffigurante la battaglia di Isso è però oggi conservato al @MANNapoli; Sabato 21,25 @RaiTre pic.twitter.com/0dy2UySDLY — Ulisse – Rai3 (@UlisseRai3) March 20, 2018

Rete 4

21.15 – Into the sun: oggi è sabato, quindi su Rete 4 c’è uno dei soliti-film-con-Steven-Seagal. L’attrattiva principale è scoprire se il film della settimana è più brutto del precedente; questo ha ricevuto 4.5/10 su IMDb.

Canale 5

21.10 – C’è posta per te: nuova puntata di uno dei programmi di maggior successo della televisione italiana. Tra quelli che stasera faranno felici qualcuno che proprio non se l’aspettava, ci sarà l’attaccante della Juventus Paulo Dybala.

Il numero 10 della @juventusfc per una decima puntata indimenticabile! Vi aspettiamo stasera alle 21.10 su Canale 5. @PauDybala_JR #CePostaPerTe pic.twitter.com/DscTG1TE7w — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 24, 2018

Italia Uno

21.10 – Rio: film di animazione del 2011 che racconta la vita di un uccello da appartamento molto affezionato alla sua padrona; è in capace di volare ed è l’ultimo esemplare maschio della sua specie. Uno scienziato convince la padrona a portare l’uccello in Brasile, dove c’è l’ultimo esemplare femmina.

La7

21.10 – L’Ispettore Barnaby: due episodi della serie ambientata nell’immaginaria contea di Midsomer Mallow dove avvengono strane vicende: a indagare sono l’ispettore John Barnaby e il suo collega Charlie Nelson.

Dalle 21:10 due episodi de L'Ispettore Barnaby: 'Master class' e 'La nobile arte'.

Rivedi su https://t.co/mXF3HbUnmJ pic.twitter.com/h65gobH9Uz — La7 (@La7tv) March 24, 2018

TV8

21.15 – Ghostrider: film del 2007 basato sull’omonimo personaggio dei fumetti della Marvel, un motociclista-stuntman nel cui corpo vive anche un’entità demoniaca. Il protagonista è interpretato da Nicolas Cage e nel cast ci sono anche Eva Mendes e Peter Fonda.

Rai 4

21.05 – Le paludi della morte: thriller poliziesco del 2011 che parla delle indagini su una lunga serie di casi irrisolti di sparizioni di donne, soprattutto prostitute, in Texas.

Rai Movie

21.10 –Windtalkers: film di guerra del 2002 diretto da John Woo con Nicolas Cage. Nella seconda guerra mondiale l’esercito degli Stati Uniti usa il linguaggio Navajo per crittografare i propri messaggi; i giapponesi catturano dei soldati Navajo e li usano come traduttori. Cage interpreta un sergente che ha causato accidentalmente la morte di alcuni di questi soldati, e che ora medita vendetta.

Iris

21.00 – Hollywood Ending: è un film di Woody Allen del 2002 che parla di un grande regista del passato con una carriera in declino che viene ingaggiato dalla ex moglie per dirigere un film grosso e costoso. Ma il personaggio di Allen, il regista, è così stressato da essere vittima di una “cecità isterica”, che deve nascondere ai produttori, al cast e a tutti quelli che lavorano al film.

Sky

Sky Cinema Cult

21.00 – Carne tremula

Sky Cinema Hits

21.15 – Armageddon

Sky Cinema Classics

21.00 – Butch Cassidy