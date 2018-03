Perché alcuni sono allergici

L’inizio della primavera è una buona notizia per la maggior parte delle persone, un po’ meno per chi è allergico e deve fare i conti con pollini e punture di insetti. Chi soffre di allergie ha una sorta di errore nel sistema immunitario, che reagisce in modo sproporzionato portando a sintomi di vario tipo: dall’infiammazione delle vie aeree superiori a reazioni più gravi, che in alcuni casi possono essere molto pericolose.

(In collaborazione con Zanichelli)