In una sera in cui il cielo era sereno e la Luna si vedeva molto bene, Alex Gorosh ha deciso di di uscire a osservarla con il suo telescopio. Lo ha montato in diverse zone di Los Angeles. Molte persone che lo incrociavano gli hanno chiesto cosa stesse facendo e cosa fosse il telescopio: lui ha spiegato che stava osservando la Luna e li ha invitati a guardarci dentro. Hanno avuto tutti la stessa reazione, spontanea e bellissima.