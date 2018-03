Sofia Goggia ha vinto il supergigante di Åre, penultima prova della Coppa del Mondo di sci

Dopo aver vinto la Coppa del mondo di discesa libera, oggi la sciatrice italiana Sofia Goggia ha vinto anche il supergigante di Åre, in Svezia, sede delle ultime prove della Coppa del mondo di sci 2018. Goggia è arrivata prima davanti alla tedesca Viktoria Rebensburg e alla statunitense Lindsey Vonn. La coppa di specialità è andata invece a Tina Weirather, sciatrice del Liechtenstein, arrivata sesta nella prova. Per Goggia è la quinta vittoria in carriera, per la Nazionale italiana è invece il 21esimo podio ottenuto in questa stagione.

NON SI FERMA PIÙ SOFIA GOGGIA 😍💪🇮🇹 L'azzurra vince alla grande il Super-G di Åre, è il quinto successo in Coppa del Mondo per lei! Quinta Federica Brignone 👏#EurosportSCI | https://t.co/gDw7vWrJ4v pic.twitter.com/4HUFXFetmW — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 15, 2018