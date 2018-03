Un bicchiere di vino attiva molte risposte nel nostro organismo, che deve fare i conti con l’alcol e la necessità di smaltirlo. La sensazione di lieve torpore è indotta proprio dall’alcol che interferisce con l’attività dei nostri neuroni, mentre il fegato si attrezza per scomporre l’alcol in altre sostanze. Bevete responsabilmente, come dicono quelli. 🍻

(In collaborazione con Zanichelli)