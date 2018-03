Cosa c’è stasera in tv

Il mercoledì in tv è giorno di Iene, di Chi l’ha visto e – nelle ultime settimane – di Sanremo Young. I film in programma sono generalmente bruttini o alla centesima replica, ma ci sono due eccezioni: La promessa dell’assassino di David Cronenberg e La teoria del tutto, il film sul fisico teorico Stephen Hawking che è morto questa mattina. Sarà soprattutto la sera della prima puntata di Il cacciatore, una nuova serie di Rai Fiction sulla storia del magistrato Alfonso Sabella, parte del pool antimafia di Palermo all’inizio degli anni Novanta. Una cosa è certa: è diversa dalle solite cose della Rai.

Notate qualcosa di strano? Per la prima volta da settimane non c’è un solo programma che parli di politica in prima serata. Godetevela.

Rai Uno

21.25 – Sanremo Young

È la quarta puntata su cinque del talent show per ragazzi che si svolge al teatro Ariston, lo stesso che ospita il Festival di Sanremo. Sembra che la Rai l’abbia messo in piedi soprattutto per ammortizzare i costi di allestimento del Festival. Al talent partecipano 12 ragazzi di età compresa fra i 14 e i 17 anni, che devono reinterpretare dei classici della musica italiana. Tra gli ospiti della puntata ci sarà Toto Cutugno.

Rai Due

21.20 – Il cacciatore

Primi due episodi della nuova serie (non è una fiction) della Rai basata sulla storia di Alfonso Sabella, magistrato molto esperto e impegnato nelle inchieste contro le mafie, assessore alla Legalità del Comune di Roma nella giunta di Ignazio Marino. La serie è tratta dal romanzo autobiografico di Sabella (Cacciatore di mafiosi. Le indagini, i pedinamenti, gli arresti di un magistrato in prima linea) ed è incentrato sull’attività del magistrato all’interno del pool antimafia all’inizio degli anni Novanta, dopo le stragi di Capaci e di Via D’Amelio a Palermo. Nella serie il personaggio ispirato a Alfonso Sabella, che è il protagonista, si chiama Saverio Barone.

Rai Tre

21:15 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata dello storico programma condotto da Federica Sciarelli e incentrato sulla ricerca delle persone scomparse e su altri temi collegati alla cronaca italiana, come i casi irrisolti del passato e le inchieste sui crimini più recenti.

Rete 4

21.15 – La teoria del tutto

Film del 2014 con Eddie Redmayne che racconta gli anni giovanili dell’astrofisico britannico Stephen Hawking, morto oggi a 76 anni.Quando aveva 21 anni, nel 1963, a Hawking fu diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica, una grave malattia neurodegenerativa, che lo portò presto alla paralisi. Il film è tratto dal libro scritto da Jane Wilde Hawking – la moglie di Hawking – Verso l’infinito, ed è stato diretto dal regista James Marsh. Redmayne per questo ruolo ha vinto l’Oscar nel 2015 come migliore attore protagonista.

Canale 5

21.10 – La bella e la bestia

Non si parla del film americano del 2017 con Emma Watson, ma della versione francese del 2014 con Léa Seydoux (bella) e Vincent Cassel (bestia). È tratto dall’omonima fiaba che ha ispirato anche il famoso cartone della Disney. La storia è piuttosto diversa da quella che ricordate, probabilmente anche per la poca fedeltà del cartone alla trama originale: primo, non si canta; secondo, non ci sono servitori trasformati in oggetti inanimati (nessun candelabro-Lumière, orologio-Tockins o tazza da tè-Chicco).

Italia Uno

21.20 – Le Iene

Nuova puntata del programma di approfondimento di Italia Uno, che il mercoledì viene condotto da Ilary Blasi, Teo Mammucari e Gialappa’s Band.

La 7

21.10 – Atlantide

È un programma di approfondimento culturale condotto da Andrea Purgatori, che racconta «storie di uomini e di mondi», secondo il sottotitolo. Nella puntata di stasera si parlerà del rapimento e dell’omicidio dell’ex presidente del Consiglio Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse nel 1978.

TV 8

21.25 – Mangia prega ama

Commedia sentimentale del 2010 con Julia Roberts, Javier Bardem, James Franco e, in un ruolo secondario, Luca Argentero. Una donna a cui apparentemente non manca niente decide di lasciare marito, casa e lavoro per intraprendere un lungo viaggio tra Italia (qui salta fuori Argentero), India e Indonesia.

NOVE

21.25 – Innocenti bugie

Commedia d’azione del 2010 con Tom Cruise, Cameron Diaz e Paul Dano. Il personaggio di Diaz rimane coinvolto in un complotto internazionale dopo aver conosciuto su un aereo il personaggio di Cruise, che è una spia. Morale: non importa quanto insista, non rivolgete la parola a Tom Cruise se lo incontrate per caso.

Rai Movie

21.10 – L’uomo nell’ombra

Thriller del 2010 che Rai Movie trasmette più o meno una volta ogni due settimane, diretto da Roman Polanski con Ewan McGregor e Pierce Brosnan. Uno scrittore viene ingaggiato dall’ex primo ministro del Regno Unito per completare la stesura delle proprie memorie, dopo la morte del precedente ghostwriter.

Iris

21.00 – La promessa dell’assassino

Noir del 2007 diretto da David Cronenberg e con Viggo Mortensen, Naomi Watts e Vincent Cassell. Un’ostetrica russa che vive a Londra cerca di ricostruire la storia di una quattordicenne morta di parto a partire dal diario che le trova addosso. Le indagini la portano al Trans-Siberian, il locale della mafia russa a Londra.

