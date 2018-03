Angela Merkel è stata eletta cancelliera della Germania, per la quarta volta

Mercoledì mattina il Parlamento federale tedesco ha eletto Angela Merkel cancelliera della Germania per la quarta volta. L’elezione di Merkel era scontata dopo l’accordo che il suo partito aveva trovato con i socialisti della SPD per una nuova coalizione di governo, accordo reso necessario dall’incerto risultato delle ultime elezioni. In un voto a scrutinio segreto, 364 membri del Bundestag su 709 hanno votato a favore dell’elezione di Merkel, che ha ottenuto 11 voti in più della maggioranza assoluta ma 35 in meno di quelli che la sua maggioranza avrebbe dovuto garantirle.

Diversamente da quello che succede in Italia per la formazione di un nuovo governo, in Germania il cancelliere viene proposto al Parlamento dal Presidente federale, ed è poi il Parlamento che lo elegge. Merkel ora incontrerà il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier da cui riceverà la nomina formale a cancelliera e poi tornerà al Parlamento per il giuramento.