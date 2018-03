Oggi è il trentesimo Giorno del Pi greco, π!

Il 14 marzo si celebra in tutto il mondo il Giorno del Pi greco, la più famosa costante matematica: anche chi non incontra il pi greco dai tempi della scuola, probabilmente lo collegherà al calcolo dell’area del cerchio, secondo la formula è A = πr². In realtà il pi greco serve a molte altre cose, e trova applicazione nella relatività generale di Albert Einstein come nel calcolo della probabilità, nell’elettromagnetismo e nella meccanica quantistica, per fare qualche esempio. Forse ricordate anche la sua definizione: il pi greco è il rapporto tra la lunghezza della circonferenza di un cerchio e quella del suo diametro.

Quello che festeggiamo oggi è il trentesimo Giorno del Pi greco, che nacque come “Pi Day” negli Stati Uniti il 14 marzo del 1988: l’iniziativa fu portata dal fisico Larry Shaw al museo scientifico Exploratorium di San Francisco. Fu scelto proprio questo giorno (che tra l’altro è lo stesso giorno in cui nacque Einstein, e diventerà noto anche come il giorno in cui morì Stephen Hawking) perché il formato delle date negli Stati Uniti è mese/giorno: il 14 marzo diventa 3/14, cioè le prime tre cifre della costante. Se volete arrivare a sei cifre dovrete aspettare le ore 15 e 9 minuti di oggi pomeriggio (1, 5 e 9 sono la quarta, la quinta e la sesta cifra); saranno comunque meno delle dieci cifre raggiunte il 14 marzo 2015: alle ore 9 e 26 minuti e 53 secondi, mettendo in successione la data e l’orario si ottenevano le prime 10 cifre del pi greco. La prossima volta che succederà una cosa del genere sarà l’anno 2115.

Essendo un numero decimale illimitato e non periodico, il pi greco è composto da infinite cifre che – al contrario dei numeri periodici – non si ripetono secondo un pattern finito. Le prime cento sono:

3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679

Non potremo mai saperle tutte, ma possiamo calcolarne tantissime, sempre più in fretta: ci stiamo provando da migliaia di anni, e oggi ne conosciamo più di mille miliardi. Per dire, alla NASA bastano quindici cifre per i calcoli dei viaggi interplanetari.

La prima edizione del Giorno del Pi greco prevedeva il marciare in cerchio intorno all’Exploratorium di San Francisco e il preparare torte (per la somiglianza tra le parole “pie”, torta, e “pi”). Quella delle torte è diventata una vera e propria tradizione, almeno tra gli appassionati, e soprattutto negli Stati Uniti: Google ha deciso di celebrare il Giorno del Pi greco con un doodle che mostra un dolce preparato dal pasticciere francese Dominique Ansel ispirandosi alla costante matematica. Se siete interessati, qui trovate la ricetta.

Nel 2009, il Congresso degli Stati Uniti passò una risoluzione non vincolante in cui riconosceva il Pi Day e invitava gli insegnanti di tutto il paese a celebrarlo con iniziative didattiche. Una delle attività che vengono praticate è quella di cercare di imparare più numeri possibile dopo la virgola; potete iniziare dalle prime 100.000, con calma.