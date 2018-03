Alla seconda edizione di Tempo di libri sono stati venduti 97.240 biglietti

L’Associazione Italiana Editori (AIE) ha diffuso i dati sulle presenze alla seconda edizione di Tempo di libri, la fiera dell’editoria di Milano: nei quattro giorni della manifestazione, da giovedì 8 marzo a lunedì 12 marzo, sono stati venduti 97.240 biglietti, il 60 per cento in più rispetto alla prima edizione, che era andata così così. Per fare un confronto: l’anno scorso al Salone del libro di Torino, una fiera con una storia ormai trentennale e che l’anno scorso ha avuto particolare successo proprio per la sfida che si era creata con Milano, sono stati venduti 165mila biglietti; nel 2016 erano stati 127mila. Tra le persone che hanno visitato Tempo di libri quest’anno c’erano 16mila bambini e ragazzi che sono andati alla fiera insieme alle loro classi e 2.500 giornalisti e blogger che sono entrati con l’accredito stampa.