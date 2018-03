Manuel Pozzerle ha vinto la medaglia d’argento nello snowboard alle Paralimpiadi invernali

Lo snowboarder italiano Manuel Pozzerle ha vinto la medaglia d’argento nello snowboard cross per atleti con disabilità agli arti superiori alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. È la terza medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi, dopo quelle vinte nel fine settimana da Giacomo Bertagnolli nello sci alpino. Pozzerle ha concluso la finale dietro all’australiano Simon Patmore. L’altro italiano in gara, Jacopo Luchini, è stato eliminato nelle semifinali ed è arrivato quarto.

Pozzerle, veronese di 39 anni, è stato campione mondiale di snowboard cross nel 2015 e a Pyeongchang è uno degli atleti di punta della Nazionale italiana, uno da cui ci si aspettava una medaglia. Ora nel medagliere olimpico l’Italia ha due argenti e un bronzo e ha già migliorato il risultato di Sochi 2014, quando non andò mai sul podio.