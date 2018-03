Cosa c’è stasera in tv

Stasera in televisione comincia una nuova stagione di Ballando con le stelle: a fianco alla conduttrice storica del programma, Milly Carlucci, ci sarà un conduttore robot che è capace di ballare, cantare e lanciare la réclame. Stasera tornano anche tutti gli appuntamenti settimanali che non perdono un colpo: C’è posta per te, N.C.I.S., Presa diretta, un brutto film con Steven Seagal, e L’ispettore Barnaby.

Non ci sono molti film tra cui scegliere: potete guardare Basic Instinct per celebrare i 60 anni di Sharon Stone oppure Kung-Fu Panda 3, che forse è il capitolo della saga che vi siete persi.

Rai Uno

20:35 – Ballando con le stelle

Prima puntata della tredicesima edizione del talent show di Rai Uno, in cui personaggi dello spettacolo o dello sport devono imparare a ballare al fianco di ballerini e ballerine professioniste. La serata sarà condotta da Milly Carlucci, Paolo Belli e Robozao, il robot altro tre metri che balla e canta. Secondo alcune indiscrezioni, i compiti di Robozao saranno lanciare la pubblicità e «interagire con gli altri conduttori». Dite ciao a Robozao:

"Una delle novità di quest'anno è il terzo conduttore! Arriva dagli Stati Uniti, è alto 3 metri e sarà il nostro 'Ballerino per una notte' della prima puntata: si chiama Robozao!"#BallandoConLeStelle da sabato #10marzo alle 20:35 su @RaiUno pic.twitter.com/9Xf7bCHaxY — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) March 8, 2018

Rai Due



21:20 – N.C.I.S. Los Angeles

È lo spinoff della serie statunitense sulla squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service, che indaga sui reati in cui sono coinvolti membri della marina militare.

22:05 – N.C.I.S. – New Orleans

Tutto come prima, ma a New Orleans.

Rai Tre



21:30 – Presa Diretta

Programma di attualità condotto da Riccardo Iacona. La puntata di oggi è dedicata alle violenze di genere, e alla diversa percezione delle molestie tra uomini e donne.

LA PERCEZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE TRA I GIOVANI ITALIANI.

Tra le ragazze e i ragazzi c'è una differenza abissale nella percezione delle molestie è come se fossero cresciuti in due mondi diversi.

Questa sera #Presadiretta 21.30 #Rai3@IaconaRiccardo pic.twitter.com/t5AIul2DpD — Presa Diretta (@Presa_Diretta) March 10, 2018

Rete 4

21:15 – Absolution: le regole della vendetta

Sabato sera su Rete Quattro = film d’azione con Steven Seagal su una qualche agenzia governativa americana. Ormai i suoi film fanno un po’ genere a sé, e sono noti anche per non avere mai sfiorato la sufficienza su nessuno dei principali siti di recensioni. Quello che va in onda stasera è il sequel di A good man del 2014, a sua volta prequel di Force of Execution del 2013 (entrambi con Seagal).

Canale 5

21.10 – C’è posta per te

Nuova puntata di uno dei programmi di maggior successo della televisione italiana. Tra quelli che stasera faranno felici qualcuno che proprio non se l’aspettava, ci saranno Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.

Belenza Vs Belén, sarà un sabato sera a colpi di sfilata e non solo! 🙈 #CePostaPerTe pic.twitter.com/CZ8DcPSAZa — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 9, 2018

Italia Uno

21.10 – Kung Fu Panda 3

Terzo film della saga con protagonista Po, un panda che fa kung fu. In questo film Po deve fare un viaggio in compagnia di suo padre – in realtà di entrambi i suoi padri: quello biologico e quello adottivo (che è un’oca) – per affrontare un nuovo cattivo, che minaccia la pace nel villaggio dei panda.

La7

21:10 – L’ispettore Barnaby

Due episodi della serie ambientata nell’immaginaria contea di Midsomer Mallow dove avvengono strane vicende: a indagare sono l’ispettore John Barnaby e il suo collega Charlie Nelson.

Alle 21:10 2 episodi della serie 'L'Ispettore Barnaby': 'Omicidi su misura' e 'I nemici di Brighton'.

Rivedi gli episodi su https://t.co/mXF3HbCLY9 #La7 pic.twitter.com/oE6YneiH25 — La7 (@La7tv) March 10, 2018

TV8

21:25 – To End All Wars: Fight for Freedom

Film di guerra del 2001, che parla di un gruppo di soldati inglesi nella Seconda guerra mondiale fatti prigionieri a Singapore e portati in un campo di lavoro nella giungla.

Rai 4

21:05 – Devil’s Knot: Fino a prova contraria

È un thriller del 2013 con Colin Firth, tratto dalla storia vera di tre adolescenti accusati ingiustamente dell’omicidio di tre bambini e scarcerati solo dopo 18 anni di prigione.

Iris

21:00 – Basic Instinct

Thriller del 1992 con Michael Douglas e Sharon Stone. Viene trasmesso oggi perché – che ci crediate o no – Sharon Stone compie 60 anni. È tra i film più famosi degli anni Novanta e tra quelli che suscitarono più scalpore all’uscita in sala, per le varie scene di sesso e per quella dell’interrogatorio, diventata di culto. La storia parla della relazione contorta tra il personaggio di Stone, sospettata di aver commesso un omicidio, e il detective interpretato da Douglas.

Sky

Sky Cinema Cult

21:00 – Tre colori: film rosso

Sky Cinema Comedy

21:00 – Balle spaziali

Sky Cinema Max

21:00 – Lionheart: Scommessa vincente