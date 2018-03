Uscirà un film che sarà un prequel della serie tv “I Soprano”, scritto dallo stesso sceneggiatore

Lo sceneggiatore David Chase scriverà un film che racconterà le vicende che hanno preceduto quelle raccontate nella famosa serie tv I Soprano. Il titolo di lavorazione è The Many Saints of Newark – in italiano “I molti santi di Newark” – e sarà ambientato negli anni Sessanta, al tempo delle rivolte che iniziarono nella città del New Jersey dopo il pestaggio di un tassista nero da parte della polizia. Non si conoscono ancora molti dettagli, ma la notizia è ufficiale e i siti del settore dicono che ci saranno alcuni attori noti agli spettatori della serie. La serie I Soprano è considerata una delle migliori mai scritte, andò in onda per sei stagioni su HBO e vinse 21 Emmy Award. L’attore protagonista della serie, James Gandolfini, è morto a Roma nel 2013.