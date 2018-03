Cosa c’è stasera in TV

Domani arriverà finalmente il giorno delle elezioni, e sapete che vuol dire? Che oggi è giornata di silenzio elettorale, e non ci sarà nessun programma tv che parlerà di politica. Niente Mentana, niente talk show e niente tribune elettorali. Se volete vedere un film, avete l’imbarazzo della scelta. Su Rai 1 c’è una commedia italiana con Paola Cortellesi, mentre su Italia 1 c’è un cartone animato per le famiglie, Kung Fu Panda 2. Su Rai 3, invece, andrà in onda una nuova puntata di Presa Diretta, dal titolo “L’omeopatia serve?” (SPOILER: No).



Rai 1

21.25 – Gli ultimi saranno ultimi: film del 2015 con Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio, diretto da Massimiliano Bruno. Cortellesi interpreta una donna che vive in un piccolo paese del Lazio, dove lavora in una fabbrica tessile, fino a quando il suo datore di lavoro non scopre che è incinta, e decide di non rinnovarle il contratto.



Rai 2

21.20 – N.C.I.S. Los Angeles: è lo spinoff della serie statunitense sulla squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service, che indaga sui reati in cui sono coinvolti membri della marina militare.

22.05 – N.C.I.S. – New Orleans: come sopra, ma a New Orleans.



Rai 3

21.30 – Presa diretta: programma di attualità condotto da Riccardo Iacona. La puntata di oggi è dedicata all’omeopatia.

L’OMEOPATIA SERVE?

Rete 4

21.15 – Fire Down Below – L’inferno sepolto: immancabile, come ogni sabato, c’è un film d’azione con Steven Seagal. È stato nominato per quattro Razzie Awards (cioè gli Oscar per i film peggiori), ma non è riuscito a vincerne nessuno.



Canale 5

21.10 – C’è posta per te: nuova puntata di uno dei programmi di maggior successo della televisione italiana. Tra quelli che stasera faranno felici qualcuno che proprio non se l’aspettava, ci saranno Luca Argentero ed Emma Marrone.



Italia 1

21.10 – Kung Fu Panda 2: secondo film della saga con protagonista Po, un panda che fa kung fu. In questo film Po e i suoi compagni di kung fu devono combattere contro un malvagio pavone che vuole conquistare la Cina usando un’arma potentissima.



La7

21.20 – L’ispettore Barnaby: due episodi della serie ambientata nell’immaginaria contea di Midsomer Mallow dove avvengono strane vicende: a indagare sono l’ispettore John Barnaby e il suo collega Charlie Nelson.

TV 8

21.20 – Retreat – Nessuna via di fuga: thriller britannico del 2011 con Cillian Murphy. I protagonisti del film sono Kate e Martin, una coppia in crisi che decide di trasferirsi su un’isola deserta per sistemare la relazione. Un giorno sull’isola trovano un militare ferito il quale, una volta ristabilitosi, racconta loro che nel resto del paese si è diffusa un’epidemia micidiale che sta decimando la popolazione.



Rai 4

21.05 – 8mm – Delitto a luci rosse: film del 1998 con Nicholas Cage e Joaquin Phoenix, diretto da Joel Schumacher. Cage interpreta un investigatore privato che viene ingaggiato da una ricca vedova per scoprire se il film trovato nella cassaforte del marito sia uno snuff movie, cioè un film in cui si riprende l’uccisione di una persona.

Iris

21.05 – Frequency – Il futuro e’ in ascolto: film di fantascienza del 2000 che racconta di un uomo che tramite una radio scopre di poter mettersi in contatto con il passato e di poter comunicare con il padre, e precisamente il giorno prima che lui muoia.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Autobahn – Fuori controllo

Sky Cinema Oscar

21.00 – Arrival