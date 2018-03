Le informazioni sui treni di oggi, tra cancellazioni e ritardi dovuti alla neve

I treni negli ultimi giorni hanno avuto cancellazioni e ritardi dovuti al maltempo, in particolare per via della neve. Dato che nevica anche oggi, venerdì 2 marzo, ci sono, come nei giorni precedenti, ritardi e problemi per alcuni treni e linee ferroviarie, soprattutto nel nord Italia. Le Ferrovie dello Stato hanno attivo già da alcuni giorni un piano di emergenza per il maltempo, che ha comportato la cancellazione di alcuni treni o la temporanea sospensione del servizio su alcune tratte. In generale la situazione dei treni è migliore rispetto ai giorni passati, ma qui di seguito le cose da sapere sui treni delle Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Per chi vuole portarsi avanti: le previsioni meteo per domani. Intanto, in questi giorni abbiamo imparato una nuova parola: scaldiglie.

La situazione dei treni delle Ferrovie dello Stato

A partire dalle 9 circa di oggi, la circolazione è stata sospesa sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia a causa delle nevicate e delle gelate, che hanno reso inutilizzabili le linee di alimentazione elettrica dei treni. In Emilia Romagna e in Veneto le Ferrovie avevano garantito per oggi un’offerta dell’80 per cento, ma grazie alla precedente pianificazione a diversi lavori d’intervento i treni viaggiano anche con percentuali maggiori. Per quanto riguarda i Frecciarossa, al momento è garantito il 100 per cento dell’offerta, quindi senza cancellazioni preventive come avvenuto ieri. Ci possono comunque essere ritardi dovuti a imprevisti, come il guasto lungo la linea di alcuni treni o problemi alla rete. Aggiornamenti su Twitter.

Le modifiche alla circolazione del trasporto regionale, nelle regioni in cui è responsabilità di Trenitalia, sono disponibili su questa pagina. Per informazioni in tempo reale potete invece usare il sito Viaggiatreno.it, sempre delle Ferrovie.

Le informazioni sui treni Italo

I treni Italo di Nuovo Trasporto Viaggiatori circolano regolarmente sulle linee dell’alta velocità e non ci sono notizie di cancellazioni, ma prima di mettersi in viaggio può essere utile contattare NTV sui social come Twitter o attraverso il numero telefonico 060708.

Le cose da sapere sui treni Trenord

Per quanto riguarda il trasporto regionale in Lombardia, quasi completamente di responsabilità di Trenord, non si segnalano particolari disagi, salvo alcuni ritardi sulle linee. In alcuni casi i treni sono stati sostituiti con servizio autobus. Potete controllare in tempo reale lo stato delle linee ferroviarie lombarde qui.