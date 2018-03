Le previsioni meteo per domani, sabato 3 marzo

Le previsioni meteo dicono che domani in Italia non ci sarà bel tempo: sono previste nevicate al nord e piogge al centro-sud. Le temperature minime resteranno più o meno uguali a quelle degli ultimi giorni, cioè piuttosto basse. Le basse temperature sono causate dall’aria fredda che arriva dalla Russia settentrionale e che continua a influire sul meteo di ampie aree dell’Europa. Al nord ci saranno ancora più nuvole rispetto a oggi, con un graduale miglioramento nel pomeriggio. È prevista neve, anche a basse quote, su Lombardia e Emilia-Romagna. Nel centro Italia sono previste “ampie aperture” verso sera; ma prima, nuvole. I mari saranno in genere mossi o molto mossi. Insomma: la cattiva notizia è che continuerà a fare freddo, piovere e nevicare; la buona è che lo farà anche altrove.

Il meteo al Nord

Al mattino diventerà sempre più nuvoloso, con neve prevista soprattutto sulle regioni centro-occidentali, anche in pianura. Le nevicate più intense saranno sulle Alpi occidentali, e tra Piemonte centromeridionale e l’Appennino ligure. Solo nel pomeriggio ci sarà un progressivo miglioramento, mentre ci potranno essere piogge e nevicate su Lombardia ed Emilia-Romagna occidentale. Verso sera sono previste le prime schiarite.

Il meteo al Centro

Il cielo sarà molto nuvoloso a cominciare dal mattino, con piogge e in alcuni casi temporali, che interesseranno buona parte delle regioni, sui versanti tirrenico e adriatico. Tra Toscana e Lazio ci saranno schiarite nelle ore serali, con un’attenuazione della nuvolosità. Sulla Sardegna ci saranno piogge e temporali diffusi, che si ridurranno nel pomeriggio.

Il meteo al Sud

Sono previste piogge in buona parte delle regioni meridionali nelle ore centrali della giornata, con nuvolosità diffusa che si attenuerà verso sera a cominciare da Puglia e Sicilia. Non è esclusa la possibilità di temporali.

Le Temperature previste per domani

Le minime resteranno stazionare sulla pianura Padana e sulla Sardegna, mentre nel resto del nord sono previste in aumento, soprattutto in Liguria e parte della Toscana. Temperature in aumento anche nelle Marche e in parte di Abruzzo, Molise e Puglia. Nelle restanti aree del centro e del sud sono invece previste in diminuzione.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.