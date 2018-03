Ad Amsterdam si pattina sui canali

Ad Amsterdam fa così freddo che da giovedì l’acqua si è ghiacciata nei suoi famosi canali e molte persone hanno approfittato per passeggiarci su o addirittura pattinare. Lo spessore del ghiaccio non è ancora sufficiente da poterlo fare in totale sicurezza, e due persone sono finite in acqua quando il ghiaccio si è improvvisamente frantumato. Secondo i meteorologi il freddo non diminuirà nei prossimi giorni, e pattinare nel weekend sarà molto più sicuro: in alcuni canali la crosta ghiacciata è già spessa 10 centimetri.

Credit: @Amsterdam & around

Credit: @Emma

Credit: @Aga de Vega

Credit: @Rasťo

Credit: @R O O S

Credit: @Pablo Arévalo