10 modi di accettare un premio Oscar

Durante la notte degli Oscar può succedere quasi tutto, dice la storia: già sul red carpet è possibile che Björk, vestita da cigno, deponga un uovo, o che i creatori di South Park si presentino strafatti di acidi e vestiti da “top model europee”. Una volta entrati nel Dolby Theatre le cose non cambiano molto, visto che nel corso degli anni si sono succedute irruzioni sul palco di uomini nudi, selfie di gruppo e proclamazioni di vincitori che non lo erano. Ovviamente anche i discorsi dei premiati, dalla prima edizione del 1929 fino a oggi, hanno proposto una grandissima varietà di reazioni, episodi e stranezze. Per questo ci sembrava giusto proporre ai nominati di quest’anno almeno 10 modi di accettare la statuetta: poi liberi tutti.