Cosa c’è stasera in TV

Stasera in televisione c’è in prima visione il film Non c’è più religione, con Claudio Bisio, mentre Canale 5 trasmette, come già da oltre un mese a questa parte, C’è posta per te. Tra le alternative, solite, ci sono N.C.I.S. e il caro vecchio Ispettore Barnaby su La7. Il film più interessante è Donnie Brasco, che vi permetterà di aggiungere la parola “fugazi” al vostro dizionario.

Rai 1

21.25 – Non c’è più religione: è un film del 2016 di Luca Miniero, che ha di recente diretto Sono tornato, sul ritorno, ai giorni nostri, di Benito Mussolini. Il film del 2016 parlava invece di comunità vicine, ma di religioni diverse, di uno stesso territorio. Le comunità si trovano costrette a collaborare quando a quella cattolica manca, poco prima di Natale, un bambino che faccia Gesù nel presepe vivente. C’è Claudio Bisio.



Rai 2

21.20 – N.C.I.S. Los Angeles: è lo spinoff della serie statunitense sulla squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service, che indaga sui reati in cui sono coinvolti membri della marina militare.

22.05 – N.C.I.S. – New Orleans: come sopra, solo che da un’altra parte.



Rai 3

21.30 – Presa diretta: programma di attualità condotto da Riccardo Iacona. La puntata di oggi è dedicata alle “comunità spirituali”.

QUESTA SERA

Sabato 24 febbraio alle 21.30 su #Rai3 #PresaDiretta attraverserà il mondo della spiritualità, con l’inchiesta IO CI CREDO.

Un viaggio laico al centro del pianeta del “credo”, dei nuovi pensieri mistici.

Vi aspetto@IaconaRiccardo pic.twitter.com/GyxvPddf3m — Presa Diretta (@Presa_Diretta) February 24, 2018



Rete 4

21.15 – The Keeper: ma quanti film ci sono con Steven Seagal? Almeno 40, ma forse anche 70. Questo, in questa classifica, è considerato il 23esimo più bello.



Canale 5

21.10 – C’è posta per te: nuova puntata di uno dei programmi di maggior successo della televisione italiana. Tra quelli che stasera faranno felici qualcuno che proprio non se l’aspettava, ci saranno la cantante Giorgia e l’ex calciatore Francesco Totti.

È ripartito C'è Posta Per Te, qual è la vostra idea sul programma di Maria De Filippi? #tvtalk #CePostaPerTe pic.twitter.com/ayFnp4iJHH — Tv Talk (@TvTalk_Rai) February 24, 2018



Italia 1

21.10 – Kung Fu Panda: è un film di animazione nato probabilmente quando qualcuno, in qualche riunione di sceneggiatori, ha detto «potremmo fare che c’è un panda che fa kung fu». Poi qualcun altro ha probabilmente risposto: «Sì però mettiamoci anche una tigre, una mantide, una vipera, una scimmia, una tartaruga, un’oca e una cicogna».



La7

21.20 – L’ispettore Barnaby: due episodi della serie ambientata nell’immaginaria contea di Midsomer Mallow dove avvengono strane vicende: a indagare sono l’ispettore John Barnaby e il suo collega Charlie Nelson.



TV8

21.20 – Dal profondo della Terra: film per la tv (che non è mai sinonimo di “capolavoro”) del 2008 su qualcosa di terrificante che emerge “dal profondo delle acque di un lago”.



Rai 4

21.05 – Nascosto nel buio: il titolo originale è Hide and Seek, il modo inglese per parlare del gioco “nascondino”. Il nascondino è infatti il gioco preferito dalla bambina interpretata da Dakota Fanning. È un film del 2005, è un horror e c’è anche Robert De Niro. A molti critici piacque pochissimo: «L’ultimo pezzo di pellicola avrebbero dovuto prenderlo e portarlo direttamente in discarica», scrisse uno di loro.



Rai 4

21.00 – Donnie Brasco: è un film poliziesco e di gangster del 1997, diretto da Mike Newell. Johnny Depp è un poliziotto che si infiltra in una famiglia mafiosa di New York; Al Pacino è il mafioso (ma non il capo) di quella famiglia che gli insegna il mestiere. Se vi piacciono i film di gangster fatti bene (come quelli di Martin Scorsese), ci sono buone possibilità vi possa piacere.

Iris

21.05 – L’esorcista: il primo, l’originale, del 1973; diretto da William Friedkin. Ci sbilanciamo: è meglio di Nascosto nel buio.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Jackie

Sky Cinema Oscar

21.00 – Il silenzio degli innocenti