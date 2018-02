Cos’è successo oggi alle Olimpiadi invernali, in foto

Al contrario di giovedì, la giornata di oggi non è stata molto positiva per gli atleti italiani in gara alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud. Il risultato migliore è stato quello di Carolina Kostner, che a 31 anni è arrivata quinta nella gara di pattinaggio artistico: la medaglia d’oro è stata vinta da Alina Zagitova, 15 anni e mezzo, che ha definito Kostner «un esempio». La staffetta maschile di biathlon è arrivata 12esima su 18 – la gara è stata vinta dalla Svezia, che è salita al sesto posto nel medagliere – Mirko Nenzi è arrivato 30esimo su 36 nei 1000 metri di speed skating, e Debora Pixner è stata eliminata ai quarti nello skicross.

La nazionale italiana potrebbe rifarsi domani: ha delle buone possibilità di ottenere una medaglia nel gigante parallelo di snowboard, con Edwin Coratti e Roland Fischnaller, e nello speed skating femminile (dove gareggia Francesca Lollobrigida, campionessa d’Europa in carica). Domenica si terranno invece le ultimissime gare che assegneranno una medaglia – nelle discipline di bob, sci di fondo, curling e hockey – nonché la cerimonia di chiusura.