Olimpiadi invernali 2018: le gare di oggi, mercoledì 21 febbraio

Oggi, mercoledì 21 febbraio, è la quindicesima giornata delle Olimpiadi invernali 2018, che si tengono a Pyeongchang, in Corea del Sud. Si assegneranno in tutto sette medaglie d’oro, e ci sarà un’ottava finale per il terzo posto nell’hockey su ghiaccio.

Nella notte sono state assegnate medaglie nello ski cross maschile, dopo la finale vinta dal canadese Brady Leman, e della discesa libera femminile dello sci alpino: l’oro è stato vinto da Sofia Goggia, prima atleta donna italiana a riuscirci nella storia delle Olimpiadi. Sempre stanotte, la pattinatrice italiana Carolina Kostner è arrivata sesta nel programma corto del pattinaggio. Tra due giorni Kostner gareggerà nel programma libero, ma potrà puntare al massimo al terzo posto: le nette favorite per le prime due posizioni sono le russe Alina Zagitov ed Eugenia Medvedeva.

Qui di seguito trovate il programma di oggi alle Olimpiadi invernali 2018: con 🥇sono indicate le gare in cui verranno assegnate medaglie, mentre con 🇮🇹 sono indicate le gare a cui parteciperanno atleti italiani. Se volete sapere dove vedere le gare, lo abbiamo spiegato qui.

Ore 3.00 (CET) 🥇 🇮🇹

Sci alpino – Discesa libera (femminile)

Jeongseon Alpine Centre

Nella prova, iniziata a Jeongseon quando in Italia erano le tre di notte, Sofia Goggia ha vinto l’oro dopo aver concluso la sua discesa in 1 minuto 39 secondi e 22 centesimi precedendo di 9 centesimi nella classifica finale la norvegese Ragnhild Mowinckel, medaglia d’argento. Terza è arrivata invece la statunitense Lindsey Vonn, staccata di 47 centesimi.

Ore 6.35 🥇

Sci acrobatico – Ski cross (maschile)

Phoenix Park

Ha vinto il canadese Brady Leman, primo davanti allo svizzero Marc Bischofberger e al russo Sergey Ridzik. Nei turni eliminatori c’è stata una brutta caduta del canadese Cristopher Delbosco, che è stato trasferito in ospedale in elicottero.

Ore 8.40 🥉

Hockey su ghiaccio – Finale terzo posto (femminile)

Kwandong Hockey Centre

È iniziata poco prima delle nove: Finlandia e Russia si contendono il bronzo.

Ore 11.00 🥇 🇮🇹

Sci di fondo – Sprint a squadre (femminile)

Alpensia Cross Country Center

La squadra italiana è stata inserita nella seconda semifinale, che inizia alle 9.25. Ci sono Elisa Brocard e Gaia Vuerich, che difficilmente riusciranno a piazzarsi fra le prime dieci.

Ore 11.30 🥇 🇮🇹

Sci di fondo – Sprint a squadre (maschile)

Alpensia Cross Country Center

La squadra italiana è stata inserita nella seconda semifinale, che inizia alle 10.15. Ci sono Federico Pellegrino, argento nello sprint a tecnica classica, e Dietmar Noeckler. Quella italiana è una buona coppia ma gli altri paesi si presenteranno con i loro migliori atleti, che sono quindi favoriti per il podio, più di Pellegrino e Noeckler.

Ore 14.00 🥇

Bob – (femminile)

Olympic Sliding Centre

In questa gara non ci sarà nessuna atleta italiana.

Ore 13.58 🥇

Pattinaggio di velocità – Inseguimento (femminile)

Gangneung Oval

In questa gara non ci sarà nessuna atleta italiana.

Ore 14.17 🥇 🇮🇹

Pattinaggio di velocità – Inseguimento (maschile)

Gangneung Oval

L’Italia, con Andrea Giovannini, Riccardo Bugari, Nicola Tumolero e Michele Malfatti, gareggerà con il Giappone nella Finale C a partire dalle 13.19.