Biagio Iacolare, presidente della Sma Campania, ha detto che si dimetterà

Biagio Iacolare – presidente di Sma Campania, società di proprietà della regione che si occupa di risanamento ambientale – ha fatto sapere che si dimetterà. L’annuncio è stato fatto tramite il suo avvocato ed è arrivato in seguito alla pubblicazione del terzo dei sette video dell’inchiesta della testata online Fanpage sullo smaltimento dei rifiuti in Campania e sul controllo illecito degli appalti pubblici nel settore. Per i video, Fanpage ha chiesto a Nunzio Perrella – collaboratore di giustizia ed ex camorrista con esperienza nel traffico dei rifiuti – di fingere di voler corrompere diverse persone. Nel terzo video, Perrella consegna a Mario Rory Oliviero – un mediatore che dice di parlare per conto di Iacolare – una borsa in cui dice di aver messo 50mila euro.

L’avvocato di Iacolare ha scritto che su richiesta dell’avvocato Mario Rory Oliviero, Iacolare «ha incontrato in un’unica occasione una persona a lui presentata come un imprenditore, in grado di offrire condizioni economiche più vantaggiose per lo smaltimento dei fanghi reflui. Come emerge chiaramente dalla visione del filmato, lo Iacolare non ha né chiesto né accettato alcuna somma di denaro». L’avvocato ha poi scritto: «La conversazione verte unicamente sulla possibilità di applicare un prezzo più conveniente, suscitando pertanto l’attenzione dello Iacolare. Il filmato riporta, inoltre, un colloquio intercorso tra l’avvocato Oliviero e il sedicente imprenditore, colloquio svoltosi in assenza dello Iacolare e nel quale si parla di un accordo economico. Se tale accordo vi è stato, esso è avvenuto all’insaputa dello Iacolare, per cui dovrà essere eventualmente l’avvocato Oliviero a spiegare le circostanze riferibili alla sua condotta».