Gli ospiti e il programma del Festival di Sanremo 2018

Stasera, a partire dalle 20:45, inizierà la 68esima edizione del Festival di Sanremo, il più famoso festival italiano di musica: durerà cinque giorni e si svolgerà al teatro Ariston di Sanremo, in provincia di Imperia. Questa edizione verrà condotta dall’attore Pierfrancesco Savino, dalla conduttrice Michelle Hunziker e dal cantautore Claudio Baglioni, che è anche il direttore artistico. Venerdì si saprà il vincitore della categoria dei giovani “Nuove proposte”, mentre sabato verrà proclamato il vincitore della sezione “Campioni”. La differenza principale di questa edizione del Festival è che non ci saranno cantanti eliminati di serata in serata: tutti e 20 arriveranno a sabato sera. Qui trovate la lista di tutti gli artisti e delle canzoni, e il sistema utilizzato per le votazioni.

Tutti gli artisti in gara per il concorso principale canteranno le loro canzoni inedite durante la prima serata del Festival, martedì. Dieci di loro si esibiranno anche mercoledì: sono Annalisa, Red Canzian, Decibel, Diodato e Roy Paci, Elio e le storie tese, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Ron, Ornella Vanoni con Pacifico e Bungaro, Le Vibrazioni e Nina Zilli. Canteranno giovedì Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale, Luca Barbarossa, Mario Biondi, Max Gazzè, Noemi, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, The Kolors.

Mercoledì si esibiranno per la prima volta quattro degli otto cantanti in gara per la categoria “Nuove proposte”: sono Lorenzo Baglioni, Alice Caioli, Giulia Casieri e Mirkoeilcane; gli altri quattro (Eva, Mudimbi, Ultimo, Leonardo Monteiro) canteranno giovedì. La serata più diversa dalle altre sarà venerdì, quando i 20 “Campioni” canteranno una versione rivisitata dei propri pezzi insieme ad altri artisti ospiti.

Gli ospiti di stasera, martedì

Gianni Morandi canterà una sua canzone insieme a Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Morandi farà un omaggio al pianista e compositore di origini argentine Luis Enríquez Bacalov, morto lo scorso novembre, che realizzò arrangiamenti per le canzoni di artisti italiani della musica leggera tra gli anni Sessanta e Settanta e compose numerose colonne sonore (nel 1995 vinse l’Oscar per il tema del Postino di Massimo Troisi).

Ci sarà il comico e conduttore Fiorello, ma non è ancora chiaro quanto spazio gli verrà dato e quando sarà posizionato il suo intervento all’interno della scaletta della serata.

Gli altri ospiti saranno Gabriele Muccino e il cast del suo ultimo film, A casa tutti bene (in cui ha recitato anche Pierfrancesco Favino): tra di loro ci sono Stefania Sandrelli, Sabrina Impacciatore e Stefano Accorsi.

Laura Pausini, inizialmente tra gli ospiti confermati di martedì, sarà invece ospite del festival la quinta serata, sabato. Lunedì aveva messo in dubbio la sua partecipazione per motivi di salute con un post su Facebook.

Gli ospiti di mercoledì

Il gruppo musicale Il Volo, che ha vinto il festival di Sanremo nel 2015, omaggerà il cantautore Sergio Endrigo suonando “Canzone per te”. Se siete troppo giovani per ricordare le canzoni di Endrigo, di certo saprete fischiettare il verso “Per fare un tavolo ci vuole il legno”, scritto per il 45 giri “Ci vuole un fiore”. Ma Endrigo scrisse anche alcune canzoni considerate tra le più belle italiane di sempre. Il Volo canterà anche “La vita è adesso” di Claudio Baglioni, con Claudio Baglioni.

Non sarà l’unica canzone del conduttore e direttore artistico del festival che sentiremo: Biagio Antonacci canterà “Mille giorni di me e di te”.

Ci saranno anche il britannico Sting con il rapper Shaggy: canteranno “Muoio per te” di Zucchero, che a sua volta è un riadattamento di “Mad About You” di Sting.

Gli ospiti che non arrivano dal mondo della musica saranno la giornalista e conduttrice Franca Leosini, il Mago Forest e Pippo Baudo, che ha presentato tredici volte Sanremo tra il 1968 e il 2008.

Gli ospiti per le altre serate

Ci sono altri ospiti per cui non c’è ancora una scaletta ufficiale ma che sono confermati per le altre serate. Gino Paoli e Danilo Rea suoneranno in ricordo di Fabrizio De André e del cantautore e pianista Umberto Bindi: insieme a De André, lo stesso Paoli, Luigi Tenco e Bruno Lauzi, Bindi fu uno degli esponenti della “scuola genovese” che rinnovò la musica leggera italiana. Piero Pelù farà un tributo a Lucio Battisti. È confermata anche la partecipazione al festival di Gianna Nannini, Negramaro, Nek con Max Pezzali e Francesco Renga, James Taylor con Giorgia.