Stiamo tutti molto calmi, sul calo del turismo

di Francesco Costa
Ogni estate ha il suo tormentone, anche nelle notizie: quest’anno è la presunta fuga dei turisti dall’Italia. È colpa degli stabilimenti balneari e dei loro prezzi? È colpa di chi vuole aumentare i costi delle concessioni? Succede perché gli italiani hanno meno soldi da spendere per le vacanze? Molti sono già saltati alla loro conclusione preferita, eppure i dati veri arriveranno a fine stagione: e le prime stime e testimonianze raccontano una situazione più articolata. Gli alberghi hanno più persone dell’anno scorso, per esempio. E in montagna va alla grande.

