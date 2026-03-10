NewsletterPodcast
Referendum – La campagna del governo è iniziata con un guaio

Il governo voleva che ieri tutti parlassero del video di Giorgia Meloni sul referendum: poi ha fatto notizia un video molto diverso

di Francesco Costa e Valerio Valentini
Nelle intenzioni del governo, la giornata di ieri doveva essere quella in cui iniziava davvero la campagna di Giorgia Meloni sul referendum, con la pubblicazione online di un video notevole. Poi è successa una cosa imprevista e siamo finiti tutti a parlare di un altro video, nel quale una persona che fa parte del governo parla del referendum con toni e messaggi opposti a quelli della presidente del Consiglio. Nella puntata speciale di oggi di Wilson, Francesco Costa e Valerio Valentini raccontano questa storia e cosa ci dice delle difficoltà del governo.

Altri episodi

Referendum – Una riforma ancora da scrivere

Referendum – Una riforma ancora da scrivere

Una parte importante della riforma su cui voteremo dipende da decreti che non esistono, spiegano Francesco Costa e Valerio Valentini

9 mar 2026 - 19 min
15 cose su questa guerra

15 cose su questa guerra

Un tentativo di capirci qualcosa in più, attraverso molte ricostruzioni di contesto, qualche ipotesi e una domanda difficile

5 mar 2026 - 51 min
Il referendum sulla giustizia, spiegato bene

Il referendum sulla giustizia, spiegato bene

Il 22 e il 23 marzo voteremo per decidere come funziona la magistratura – carriere, CSM, sanzioni – in un referendum molto tecnico che è diventato soprattutto uno scontro politico

26 feb 2026 - 60 min
Come ne usciamo, secondo Silvia Salis

Come ne usciamo, secondo Silvia Salis

Una conversazione con la sindaca di Genova per capire come si governa una città che somiglia all’Italia, e come i progressisti dovrebbero parlare a un paese cinico e spaventato

19 feb 2026 - 51 min
Il caso Repubblica è una storia italiana

Il caso Repubblica è una storia italiana

Dalla nascita di un giornale rivoluzionario alle opache trattative per la sua vendita: in mezzo la crisi dei giornali e il ruolo del potere economico in Italia, in una conversazione con Luca Sofri

12 feb 2026 - 65 min