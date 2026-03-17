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Referendum – Cosa fu il “caso Palamara”

C’è un nome ricorrente, nella campagna per questo referendum, soprattutto se si parla del CSM e delle famigerate correnti

di Francesco Costa e Valerio Valentini
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C’è un nome che torna spesso nella campagna per il referendum costituzionale sulla giustizia, soprattutto parlando del CSM e delle famigerate correnti: il nome di un magistrato importante, evocato come simbolo di un sistema e di uno scandalo.

Wilson speciale referendum esce ogni giorno fino al 20 marzo,, intorno all’ora di pranzo, con Francesco Costa e Valerio Valentini: e si può ascoltare gratuitamente sia sull’app del Post che su tutte le piattaforme di podcast.

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