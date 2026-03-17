Referendum – Cosa fu il “caso Palamara”
C’è un nome ricorrente, nella campagna per questo referendum, soprattutto se si parla del CSM e delle famigerate correnti
C’è un nome che torna spesso nella campagna per il referendum costituzionale sulla giustizia, soprattutto parlando del CSM e delle famigerate correnti: il nome di un magistrato importante, evocato come simbolo di un sistema e di uno scandalo.
Wilson speciale referendum esce ogni giorno fino al 20 marzo,, intorno all’ora di pranzo, con Francesco Costa e Valerio Valentini: e si può ascoltare gratuitamente sia sull’app del Post che su tutte le piattaforme di podcast.
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Referendum – Chi rischia di più, Meloni o Schlein?
Questo referendum sarà anche l’inizio della campagna per le elezioni politiche, tra consenso, alleati e leadership
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Oppure si potevano ottenere risultati simili con una legge ordinaria, senza intervenire su ben sette articoli? Facciamo chiarezza
Referendum – La separazione delle carriere è di destra o di sinistra?
Perché una riforma sostenuta a lungo anche dalla sinistra ha finito per essere sposata innanzitutto dalla destra (e cosa c'entrano marziani e massoni)
La crisi che arriva
I fatti di questi giorni ricordano per certi versi il 1973 e per altri il 2020, e stanno per investire anche chi è molto lontano dalla guerra