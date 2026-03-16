Referendum – Chi rischia di più, Meloni o Schlein?
Questo referendum sarà anche l’inizio della campagna per le elezioni politiche, tra consenso, alleati e leadership
Il risultato del referendum pesa soprattutto sulle due principali leader della politica italiana, Giorgia Meloni ed Elly Schlein, che si stanno preparando all’inizio della campagna per le elezioni politiche del 2027. In questa puntata proviamo a capire chi ha di più da perdere, e cosa rischiano entrambe.
Wilson speciale referendum esce ogni giorno fino al 20 marzo, intorno all’ora di pranzo, con Francesco Costa e Valerio Valentini: e si può ascoltare gratuitamente sia sull’app del Post che su tutte le piattaforme di podcast.
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La riforma su cui voteremo contiene grandi trasformazioni per la magistratura, dietro quell’incomprensibile quesito