Perché guadagniamo poco

È uscita la prima puntata di Wilson, il nuovo podcast di Francesco Costa, e comincia da un fatto noto, problematico e spesso considerato come immutabile: gli stipendi in Italia non crescono da trent’anni e sono più bassi che in molti altri paesi europei. È un dato che riaffiora regolarmente sui social e sui giornali, eppure non sempre è chiaro il perché. La lista dei potenziali responsabili è lunga – le imprese, la politica, i sindacati, i lavoratori stessi – e ognuno sceglie con chi prendersela in base alle sue idee di partenza. Una spiegazione esiste, capiamola insieme. E poi: una proposta sbagliata sull’intelligenza artificiale; una buona notizia sul clima; e perché Wilson si chiama Wilson.

Wilson esce tutti i giovedì alle 10:00, sul Post e dovunque ascolti i podcast.