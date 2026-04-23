Non dobbiamo scegliere tra energia e clima
Produrre molta più energia è necessario e rafforza la lotta alle emissioni: ce lo spiega Giacomo Grassi, scienziato del principale ente internazionale sul cambiamento climatico
Se l’Italia e l’Europa vogliono avere una politica energetica, invece che finanziare quella degli altri e subire ogni evento globale, devono produrre MOLTA più energia. Ma questo obiettivo contraddice la lotta al cambiamento climatico e alle emissioni inquinanti?
In questa puntata di Wilson ne parliamo con Giacomo Grassi, scienziato e membro dell’IPCC, l’ente delle Nazioni Unite che scrive i più attesi e importanti rapporti sul clima. Capiremo quanti progressi abbiamo fatto e quanti restano da fare, cos’è davvero il “Green Deal” europeo, se la transizione rischia di creare una nuova dipendenza dalla Cina. E sentiremo perché Grassi pensa che il catastrofismo climatico può fare più danni del negazionismo e per superare le fonti fossili non basta ripetere che sono brutte, sporche e cattive.
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