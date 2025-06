Le elezioni cambiano la storia

Da giorni si parla con insistenza della possibilità che gli Stati Uniti entrino in guerra a fianco di Israele contro l’Iran, per distruggere gli impianti dove l’Iran arricchisce l’uranio. L’idea di evitare la costruzione di una bomba a colpi di bombe ci fa pensare: non sarebbe meglio negoziare un accordo? Beh, dieci anni fa era stato firmato un accordo proprio sul nucleare iraniano. Fu un successo diplomatico e una grossa storia. Che finì male. Quella storia ci dice molto di come siamo arrivati a questi giorni e ci insegna una cosa che riguarda anche noi: quando andiamo a votare, le elezioni hanno conseguenze.