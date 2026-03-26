La legislatura è finita
La sconfitta al referendum ha fatto cadere qualche testa nel governo, in un clima generale da fine corsa: capiamo cosa ci aspetta con Valerio Valentini
Il referendum sulla giustizia ha negato al governo l’ultima possibilità di approvare una grande riforma. Nel giro di poche ore sono arrivate dimissioni e richieste di dimissioni in un clima di forte tensione e apparente smobilitazione, a un anno dalle elezioni politiche. In questa puntata proviamo a mettere ordine sulle conseguenze del referendum grazie all’aiuto di Valerio Valentini, cronista politico del Post: cosa significano davvero le dimissioni al ministero della Giustizia? Perché Meloni ha chiamato in causa Daniela Santanchè? E poi: cosa resta da fare da qui alle elezioni politiche? Potremmo votare anche prima del 2027? I voti del No sono un’alternativa al governo o un’illusione ottica?
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