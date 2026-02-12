NewsletterPodcast
Il caso Repubblica è una storia italiana

Dalla nascita di un giornale rivoluzionario alle opache trattative per la sua vendita: in mezzo la crisi dei giornali e il ruolo del potere economico in Italia, in una conversazione con Luca Sofri

di Francesco Costa
Le lunghe e confuse trattative per la cessione del secondo quotidiano italiano e del suo gruppo sono l’ultima puntata di una vicenda che comincia da lontano, ben prima degli ennesimi scioperi di questa settimana: inizia con il successo di un giornale rivoluzionario e passa per una grande crisi e per l’intervento di una delle più famose e importanti famiglie industriali italiane, per quanto sempre meno italiane, e cioè gli Agnelli-Elkann. È una storia che dice molto di come funziona e non funziona l’informazione nel nostro paese e dei rapporti tra giornali e potere, oltre a raccontare in che acque si trovano il principale quotidiano progressista italiano e la stampa progressista in generale. E che rende chiaro come tutto questo influisca sul nostro modo di capire la realtà. Ne parliamo con Luca Sofri, esperto di giornali e business dei giornali e peraltro direttore editoriale del Post.

– Iscriviti a Charlie, la newsletter del Post sul dannato futuro dei giornali.

Altri episodi

Il caso Epstein, spiegato bene

Il caso Epstein, spiegato bene

Capiamo dall’inizio una delle storie più orribili e confuse della storia recente americana: cosa sappiamo, cosa non sappiamo, perché continua a pesare sulla vita pubblica degli Stati Uniti

5 feb 2026 - 70 min
Alcuni puntini sulle i

Alcuni puntini sulle i

In questa puntata rimettiamo in fila alcune storie degli ultimi giorni – cosa fanno i sovranisti con Trump, la propaganda sui referendum e non solo – per capirle meglio e toglierci qualche sassolino.

29 gen 2026 - 39 min
Quando abbiamo iniziato a odiare il lavoro

Quando abbiamo iniziato a odiare il lavoro

Negli ultimi anni si è diffuso un racconto del lavoro come intrinsecamente oppressivo. Ora l’automazione fa immaginare addirittura un futuro senza lavoro. Utopia o distopia?

22 gen 2026 - 55 min
Il bullismo degli adulti

Il bullismo degli adulti

Dai commenti su Crans-Montana ai discorsi su scuola e smartphone: quando qualcosa riguarda gli adolescenti, gli adulti creano nuove forme di prevaricazione

15 gen 2026 - 48 min
Il mondo non lo cambiano i comunicati

Il mondo non lo cambiano i comunicati

La cattura di Maduro ci propone un mondo in cui gli equilibri si basano esclusivamente sulla forza bruta. Come costruirne uno diverso?

8 gen 2026 - 44 min