Cosa è successo ai podcast italiani
Sono cresciuti molto, forse non abbastanza; gli anni dell'euforia sono finiti ma intanto sono arrivati ovunque
Negli ultimi anni i podcast sono cresciuti molto e sono cambiati radicalmente. Raccontati a lungo come uno spazio più lento, intimo e libero rispetto alla tv e ai social network, oggi sono molte cose diverse: audio, video, clip, talk show, branded content, true crime, prodotti giornalistici, intrattenimento, contenuti per video verticali.
In questa puntata di Wilson guardiamo dietro le quinte per capire come funziona l’offerta di podcast che abbiamo attorno: e quindi come si misura il pubblico dei podcast, quali soldi li tengono in piedi, se i video si sono mangiati i podcast, cosa cambia l’intelligenza artificiale. E perché, alla fine, la domanda decisiva resta sempre la stessa: a chi decidiamo di dare la nostra attenzione?
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