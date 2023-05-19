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Ep. 453 – Immaginare l’Europa, sotto il fascismo

Eugenio Colorni. Per un'Europa libera e unita di Massimiliano Coccia, Giuntina

di Marino Sinibaldi
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La storia di Eugenio Colorni e del piccolo gruppo del Manifesto di Ventotene non finisce di stupire per il coraggio e la preveggenza. Dimostra che si può continuare a pensare e combattere contro ogni dittatura. Ma è anche un’impresa incompiuta, che lascia molto da realizzare proprio mentre appare più attuale e necessaria.

Eugenio Colorni. Per un’Europa libera e unita di Massimiliano Coccia, Giuntina

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