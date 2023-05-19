Ep. 451 – La terra tremò, 50 anni fa
Quando tornano le rondini di Giada Messetti, Mondadori
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Le memorie del terremoto dell Friuli del 1976 ci raccontano l’arrivo dell’inatteso, lo shock del trauma, la scoperta della vulnerabilità, il dolore delle perdite. Ferite che restano aperte e responsabilità che non si possono cancellare. Ma mostrano anche le risorse che una collettività può trovare per ricostruire non solo le città, le case e le chiese.
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