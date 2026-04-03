Ep. 438 – Cultural War dentro un palazzo a New York

Sono ricchi, eleganti, civili, abitano gli stessi edifici, a volte le stesse case ma la rivalsa contro la cultura progressista scava divisioni profonde. Una intera città e dunque una intera società si spacca e manifesta, gli uni contro gli altri. Fino a che la guerra culturale diventa aperta e insanguina anche il luogo del privilegio e del buon gusto.

L’ultimo turno di Chris Pavone, Feltrinelli