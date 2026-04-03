NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 438 – Cultural War dentro un palazzo a New York

L’ultimo turno di Chris Pavone, Feltrinelli

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Sono ricchi, eleganti, civili, abitano gli stessi edifici, a volte le stesse case ma la rivalsa contro la cultura progressista scava divisioni profonde. Una intera città e dunque una intera società si spacca e manifesta, gli uni contro gli altri. Fino a che la guerra culturale diventa aperta e insanguina anche il luogo del privilegio e del buon gusto.

L’ultimo turno di Chris Pavone, Feltrinelli

Altri episodi

Ep. 437 – Domande da fare e da non fare a uno straniero

Ep. 437 – Domande da fare e da non fare a uno straniero

Stranieri come te di Ece Temelkuran, Bollati Boringhieri

1 apr 2026 - 13 min
Ep. 436 – Come mai, a volte, chi vota cambia idea

Ep. 436 – Come mai, a volte, chi vota cambia idea

Come si cambia idea di David McRaney, Aboca

30 mar 2026 - 14 min
Ep. 435 – I mostri che abbiamo dentro (con Niccolò Ammaniti)

Ep. 435 – I mostri che abbiamo dentro (con Niccolò Ammaniti)

Il custode di Niccolò Ammaniti, Einaudi

27 mar 2026 - 13 min
Ep. 434 – Dire o non dire Mai più (con Anna Foa)

Ep. 434 – Dire o non dire Mai più (con Anna Foa)

Mai più di Anna Foa, Laterza

25 mar 2026 - 16 min
Ep. 433 – Un amore ucciso a Gaza

Ep. 433 – Un amore ucciso a Gaza

Hanno ucciso habibi di Shrouq Aila, Wetlands

23 mar 2026 - 12 min