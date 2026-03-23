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Ep. 433 – Un amore ucciso a Gaza

Hanno ucciso habibi di Shrouq Aila, Wetlands

di Marino Sinibaldi
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Un giornalista palestinese viene ucciso, la moglie è davanti a lui, la figlia piccolissima non è lontana. Stavolta queste vittime prendono la parola e nella devastazione del lutto lei, la sopravvissuta, parla: anzitutto di amore, di promesse, del futuro reciso; e poi di guerra e di fame, di case perdute e di lavori ritrovati. È raro trovare una voce così pura dentro il dolore di ogni guerra.

Hanno ucciso habibi di Shrouq Aila, Wetlands

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