Ep. 433 – Un amore ucciso a Gaza
Hanno ucciso habibi di Shrouq Aila, Wetlands
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Un giornalista palestinese viene ucciso, la moglie è davanti a lui, la figlia piccolissima non è lontana. Stavolta queste vittime prendono la parola e nella devastazione del lutto lei, la sopravvissuta, parla: anzitutto di amore, di promesse, del futuro reciso; e poi di guerra e di fame, di case perdute e di lavori ritrovati. È raro trovare una voce così pura dentro il dolore di ogni guerra.
Altri episodi
Ep. 432 – Tre donne in un carcere speciale
AS3 di Valerio Callieri, Fandango Libri
20 mar 2026 - 13 min
Ep. 431 – Troppo Trump
Sempre troppo e mai abbastanza. Come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso al mondo di Mary L. Trump, Utet
18 mar 2026 - 14 min
Ep. 430 – Ritorni a Sarajevo
C’era l’amore a Sarajevo di Gigi Riva, Mondadori
16 mar 2026 - 13 min
Ep. 429 – Il feroce reality della III A
I convitati di pietra di Michele Mari, Einaudi
13 mar 2026 - 13 min