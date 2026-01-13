Ep. 409 – La memoria del lavoro

Un ragazzo romagnolo, senza studi e senza mezzi, impara a disegnare automobili, ha un sogno e avrà una fabbrica tutta sua. A Torino, dove la grande città industriale affronta guerre, scioperi, occupazioni. E ciascuno è messo alla prova, con le sue capacità e i suoi limiti. Per mezzo secolo di storia, pubblica e familiare.

Al tempo delle officine di Daniela Garavini, Seb27