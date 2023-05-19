NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 361: Altri libri che spiegano il mondo

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Il viaggio tra i librai che hanno partecipato al Premio Vero selezionando i quattro finalisti prosegue con le librerie Book Morning di Genova, il Giralibri di Mestre, La Stanza di Carta di Palermo. In attesa dell’appuntamento con gli autori al Talk del Post di Faenza.

Altri episodi

Ep. 360 &#8211; I consigli di tre librerie del Premio Vero

Ep. 360 – I consigli di tre librerie del Premio Vero

15 set 2025 - 13 min
Ep. 359 &#8211; La guerra prima che cominci

Ep. 359 – La guerra prima che cominci

La stagione che non c’era di Elvira Mujčić, Guanda

12 set 2025 - 12 min
Ep. 358 &#8211; Stefano Benni, la magnifica compagnia

Ep. 358 – Stefano Benni, la magnifica compagnia

La compagnia dei Celestini di Stefano Benni, Feltrinelli

10 set 2025 - 10 min
Ep. 357 &#8211; L’amore che sconvolge le vite e il mondo

Ep. 357 – L’amore che sconvolge le vite e il mondo

Una questione di famiglia di Claire Lynch, Fazi Editore

8 set 2025 - 10 min
Ep. 356 &#8211; L’America profonda di Stephen King

Ep. 356 – L’America profonda di Stephen King

Never Flinch - La lotteria degli innocenti di Stephen King, Sperling & Kupfer

5 set 2025 - 11 min