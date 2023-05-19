Ep. 361: Altri libri che spiegano il mondo
Il viaggio tra i librai che hanno partecipato al Premio Vero selezionando i quattro finalisti prosegue con le librerie Book Morning di Genova, il Giralibri di Mestre, La Stanza di Carta di Palermo. In attesa dell’appuntamento con gli autori al Talk del Post di Faenza.
