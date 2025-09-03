Talk a Faenza, per la settima volta

Dal 19 al 21 settembre a Faenza torna Talk, le giornate di giornalismo dal vivo organizzate dal Post per parlare di come vanno le cose e capirle meglio. A Faenza insieme alla redazione del Post ci saranno giornalisti, scrittori, scienziati, musicisti e altri amici per parlare di politica, libri, storie, musica, scienza, diritti, attualità e altro ancora.

Gli incontri di venerdì pomeriggio saranno gratuiti fino a esaurimento posti. Quelli delle giornate di sabato e domenica e gli incontri serali al Teatro Masini saranno a pagamento: i biglietti per partecipare saranno in vendita dal 4 settembre, con uno sconto per le abbonate e gli abbonati del Post.

Quella di quest’anno sarà la settima edizione di Talk a Faenza, dove il Post è quasi di casa, e come sempre sarà possibile grazie all’accoglienza del comune e di Faventia Sales, il grande spazio che ha già ospitato le precedenti edizioni, oltreché al sostegno di Ferrarelle Società Benefit ed enti e aziende del territorio che anche questa volta hanno deciso di darci una mano.

Dalla redazione del Post ci saranno Luca Sofri, Francesco Costa, Alessandra Pellegrini De Luca, Giulia Siviero, Eugenio Cau, Luca Misculin, Emanuele Menietti, Giulia Balducci, Stefano Nazzi, Nicola Ghittoni, Valerio Valentini, Marino Sinibaldi, Isaia Invernizzi, Valentina Lovato, Matteo Bordone, Matteo Caccia, Stefano Tumiati e Jacopo Dani. E poi ci saranno Francesca Mannocchi, Cecilia Sala, Andrea Bajani, Giovanni Soldini, Daniela Collu, Paolo Gentiloni, Paola Caridi, Francesca Cicculli, Stefania Prandi, Anna Foa, Antonio Galdo, Beatrice Mautino, Irene Soave, Sadie Dingfelder, Cesare Picco, Francesca Crescentini (Tegamini), Flavio Parisi, Massimo Cirri e Andrea Baranes.

I biglietti saranno in vendita da giovedì 4 settembre alle 15 sul portale Clappit, al quale vi consigliamo di registrarvi in anticipo. Poco prima delle 15 le abbonate e gli abbonati troveranno nella loro area personale sul sito del Post (non nell’app, ma solo sul sito) il codice per acquistare su Clappit fino a due biglietti a prezzo ridotto per ciascuno dei quattro momenti di Talk (sabato, domenica e le serate a teatro di venerdì e sabato). Sono previste agevolazioni per le persone con disabilità e anche sconti per i bambini tra i 3 e i 14 anni: trovate tutti i dettagli e le istruzioni qui, insieme con tutte le altre informazioni utili per prenotare.

Questo è il programma completo degli incontri:



Venerdì 19 settembre

Faventia Sales – Via san Giovanni Bosco, 1

Ingresso libero fino a esaurimento posti



Ore 17

Stregato bene

Con Andrea Bajani e Marino Sinibaldi

Ore 18

Di corpi, di generazione e di diritti

Con Alessandra Pellegrini De Luca e Giulia Siviero

Ore 19

A canna morta

Per mare a tutta velocità

Con Giovanni Soldini e Matteo Caccia

Ore 21 – Teatro Masini (Piazza Nenni, 3)

Ingresso a pagamento con biglietto



Brutta musica

Con Daniela Collu e Matteo Bordone



Sabato 20 settembre

Faventia Sales – Via san Giovanni Bosco, 1

Ingresso a pagamento con biglietto

Ore 10

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

Con Francesco Costa e Luca Sofri

Ore 11:30

Fare gli europei

Una puntata di Globo

Con Eugenio Cau e Paolo Gentiloni

Ore 12:30

I finalisti del Premio Vero

Per i libri che spiegano il mondo

Con Marino Sinibaldi e la short list: Paola Caridi, Francesca Cicculli e Stefania Prandi, Anna Foa e Antonio Galdo

Ore 14

Una mattina, a Faenza

E una storia che fa rima

Con Luca Misculin

Ore 15

Ci siamo già visti?

E un podcast che fa rima pure lui

Con Beatrice Mautino, Emanuele Menietti e Sadie Dingfelder

Ore 16

Minchia, tre anni!

Il governo Meloni fin qui

Con Nicola Ghittoni e Valerio Valentini

Ore 17

Avere cura

Del vivere e del morire

Con Francesca Mannocchi e Alessandra Pellegrini De Luca

Ore 18

Colonia e altra musica

Cose suonate bene

Con Luca Sofri e Cesare Picco

Ore 19

Tienimi Wilson

Una rassegna stampa col botto

Con Matteo Bordone e Francesco Costa

Ore 21 – Teatro Masini (Piazza Nenni, 3)

Ingresso a pagamento con biglietto

Altre Indagini

La storia di Enrico Mattei

Con Giulia Balducci e Stefano Nazzi

Sound design Stefano Tumiati, immagini Jacopo Dani



Domenica 21 settembre

Faventia Sales – Via san Giovanni Bosco, 1

Ingresso a pagamento con biglietto

Ore 10

I giornali stranieri, spiegati bene

Con Eugenio Cau e Luca Misculin

Ore 11:30

Il posto più complicato del mondo

La Palestina, Israele, l’Iran e quello che c’è intorno

Con Cecilia Sala e Francesco Costa

Ore 12:30

Una storia di anguille e misteri

Con Isaia Invernizzi e Valentina Lovato

Ore 14

Il Giappone e noi, gatti compresi

Con Matteo Bordone, Francesca Crescentini (Tegamini) e Flavio Parisi

Ore 15

Perché non parliamo di soldi?

Con Andrea Baranes, Massimo Cirri e Irene Soave

Ore 16

Sulla fiducia

Storie di chi si affida alla scienza e di chi impara a farlo

Con Beatrice Mautino ed Emanuele Menietti

Ore 17

Orazio jukebox

Con Matteo Caccia

Ore 18

Storie d’America e di serial killer

Con Stefano Nazzi e Francesco Costa