Talk a Faenza, per la settima volta
Tre giorni di incontri con la redazione del Post e tanti ospiti, dal 19 al 21 settembre: i biglietti saranno in vendita da giovedì 4
Dal 19 al 21 settembre a Faenza torna Talk, le giornate di giornalismo dal vivo organizzate dal Post per parlare di come vanno le cose e capirle meglio. A Faenza insieme alla redazione del Post ci saranno giornalisti, scrittori, scienziati, musicisti e altri amici per parlare di politica, libri, storie, musica, scienza, diritti, attualità e altro ancora.
Gli incontri di venerdì pomeriggio saranno gratuiti fino a esaurimento posti. Quelli delle giornate di sabato e domenica e gli incontri serali al Teatro Masini saranno a pagamento: i biglietti per partecipare saranno in vendita dal 4 settembre, con uno sconto per le abbonate e gli abbonati del Post.
Quella di quest’anno sarà la settima edizione di Talk a Faenza, dove il Post è quasi di casa, e come sempre sarà possibile grazie all’accoglienza del comune e di Faventia Sales, il grande spazio che ha già ospitato le precedenti edizioni, oltreché al sostegno di Ferrarelle Società Benefit ed enti e aziende del territorio che anche questa volta hanno deciso di darci una mano.
Dalla redazione del Post ci saranno Luca Sofri, Francesco Costa, Alessandra Pellegrini De Luca, Giulia Siviero, Eugenio Cau, Luca Misculin, Emanuele Menietti, Giulia Balducci, Stefano Nazzi, Nicola Ghittoni, Valerio Valentini, Marino Sinibaldi, Isaia Invernizzi, Valentina Lovato, Matteo Bordone, Matteo Caccia, Stefano Tumiati e Jacopo Dani. E poi ci saranno Francesca Mannocchi, Cecilia Sala, Andrea Bajani, Giovanni Soldini, Daniela Collu, Paolo Gentiloni, Paola Caridi, Francesca Cicculli, Stefania Prandi, Anna Foa, Antonio Galdo, Beatrice Mautino, Irene Soave, Sadie Dingfelder, Cesare Picco, Francesca Crescentini (Tegamini), Flavio Parisi, Massimo Cirri e Andrea Baranes.
I biglietti saranno in vendita da giovedì 4 settembre alle 15 sul portale Clappit, al quale vi consigliamo di registrarvi in anticipo. Poco prima delle 15 le abbonate e gli abbonati troveranno nella loro area personale sul sito del Post (non nell’app, ma solo sul sito) il codice per acquistare su Clappit fino a due biglietti a prezzo ridotto per ciascuno dei quattro momenti di Talk (sabato, domenica e le serate a teatro di venerdì e sabato). Sono previste agevolazioni per le persone con disabilità e anche sconti per i bambini tra i 3 e i 14 anni: trovate tutti i dettagli e le istruzioni qui, insieme con tutte le altre informazioni utili per prenotare.
Questo è il programma completo degli incontri:
Venerdì 19 settembre
Faventia Sales – Via san Giovanni Bosco, 1
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Ore 17
Stregato bene
Con Andrea Bajani e Marino Sinibaldi
Ore 18
Di corpi, di generazione e di diritti
Con Alessandra Pellegrini De Luca e Giulia Siviero
Ore 19
A canna morta
Per mare a tutta velocità
Con Giovanni Soldini e Matteo Caccia
Ore 21 – Teatro Masini (Piazza Nenni, 3)
Ingresso a pagamento con biglietto
Brutta musica
Con Daniela Collu e Matteo Bordone
Sabato 20 settembre
Faventia Sales – Via san Giovanni Bosco, 1
Ingresso a pagamento con biglietto
Ore 10
I giornali, spiegati bene
La rassegna stampa del Post
Con Francesco Costa e Luca Sofri
Ore 11:30
Fare gli europei
Una puntata di Globo
Con Eugenio Cau e Paolo Gentiloni
Ore 12:30
I finalisti del Premio Vero
Per i libri che spiegano il mondo
Con Marino Sinibaldi e la short list: Paola Caridi, Francesca Cicculli e Stefania Prandi, Anna Foa e Antonio Galdo
Ore 14
Una mattina, a Faenza
E una storia che fa rima
Con Luca Misculin
Ore 15
Ci siamo già visti?
E un podcast che fa rima pure lui
Con Beatrice Mautino, Emanuele Menietti e Sadie Dingfelder
Ore 16
Minchia, tre anni!
Il governo Meloni fin qui
Con Nicola Ghittoni e Valerio Valentini
Ore 17
Avere cura
Del vivere e del morire
Con Francesca Mannocchi e Alessandra Pellegrini De Luca
Ore 18
Colonia e altra musica
Cose suonate bene
Con Luca Sofri e Cesare Picco
Ore 19
Tienimi Wilson
Una rassegna stampa col botto
Con Matteo Bordone e Francesco Costa
Ore 21 – Teatro Masini (Piazza Nenni, 3)
Ingresso a pagamento con biglietto
Altre Indagini
La storia di Enrico Mattei
Con Giulia Balducci e Stefano Nazzi
Sound design Stefano Tumiati, immagini Jacopo Dani
Domenica 21 settembre
Faventia Sales – Via san Giovanni Bosco, 1
Ingresso a pagamento con biglietto
Ore 10
I giornali stranieri, spiegati bene
Con Eugenio Cau e Luca Misculin
Ore 11:30
Il posto più complicato del mondo
La Palestina, Israele, l’Iran e quello che c’è intorno
Con Cecilia Sala e Francesco Costa
Ore 12:30
Una storia di anguille e misteri
Con Isaia Invernizzi e Valentina Lovato
Ore 14
Il Giappone e noi, gatti compresi
Con Matteo Bordone, Francesca Crescentini (Tegamini) e Flavio Parisi
Ore 15
Perché non parliamo di soldi?
Con Andrea Baranes, Massimo Cirri e Irene Soave
Ore 16
Sulla fiducia
Storie di chi si affida alla scienza e di chi impara a farlo
Con Beatrice Mautino ed Emanuele Menietti
Ore 17
Orazio jukebox
Con Matteo Caccia
Ore 18
Storie d’America e di serial killer
Con Stefano Nazzi e Francesco Costa