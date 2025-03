Ep. 291 – Romania, il passato che non passa

Cosa trasforma una democrazia in una tirannia? L’intolleranza per il dissenso, l’ostilità a regole, leggi, trattati, il disprezzo per altri poteri e istituzioni, l’aggressività del linguaggio. E un’altissima considerazione della propria persona, che ama circondarsi di cortigiani. Se è così, è evidente che inclinazioni tiranniche minacciano oggi le massime cariche planetarie. Non saranno i tiranni dell’antichità, ma i pericoli per la democrazia sono lampanti. La storia recente di altre dittature può insegnarci qualcosa?

Lettera al mio dittatore di Eugéne, Bottega Editoriale Edizioni