Ep. 262 – La Corea del Sud, ai tempi di un’altra legge marziale

Nel 1980, tra dittatura e colpi di stato, una manifestazione di giovani coreani è sanguinosamente repressa dai militari. Seguono carcerazioni, torture, un faticoso processo democratico. Un romanzo straordinario, costruito su documenti e testimonianze reali e familiari con il talento di una premio Nobel, ci fa capire come possono risuonare parole ascoltate in questi giorni – golpe, esercito, legge marziale – per un paese che ha alle spalle simili ferite.

Atti umani di Han Kang, Adelphi