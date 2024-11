Ep. 253 – Lo scrittore arrestato in Algeria e il suo romanzo profetico

Nel suo romanzo più importante, Boualem Sansal ha inventato un paese distopico che ha tutti i tratti delle teocrazie e di altre dittature sparse per il nostro pianeta: un passato reinventato, un presente di stabilità se si accetta la verità proclamata e si obbedisce all’Apparato. Ma è sempre possibile che un pugno di persone – per curiosità, per amore della libertà, per il gusto dell’avventura – provi a rimettere in discussione tutto.

2084.La fine del mondo di Boualem Sansal, Neri Pozza