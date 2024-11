Ep. 248 – Il nostro uomo a Gaza

Accanto al conflitto sui campi di battaglia, in Medio Oriente e non solo lì, si combatte una guerra delle parole, usate come manganelli mediatici e politici. Dire o non dire genocidio, riconoscere o no l’antisemitismo significa schierarsi. Ma anche semplificare e sovrapporre la retorica della propaganda alla realtà. Abbiamo solo una strada per uscire dalla trappola: ascoltare le voci che ci raccontano quello che accade da vicino, accanto alle vittime, senza cancellare i dettagli e le contraddizioni.

Le chiavi di casa di Sami al-Ajrami con Anna Lombardi, Mondadori