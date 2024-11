Ep. 242 – La nonviolenza sconosciuta

Tra gli effetti nemmeno tanto secondari delle guerre in corso c’è l’assuefazione. Rischiamo di tornare all’idea della violenza come un elemento incancellabile nelle controversie internazionali ma in generale nelle relazioni umane. Risulta allora tutt’altro che inattuale l’eredità di chi ha ragionato e operato in nome di valori radicalmente alternativi. Come un grande maestro che è vissuto nel cuore dell’Italia.

Le tecniche della nonviolenza di Aldo Capitini, Manni