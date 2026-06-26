4. L’arte di trasformare la devozione in denaro

Chi è stato ad abbastanza concerti lo sa: ai musicisti piace moltissimo ringraziare i fan, sottolineando che non sarebbero lì se non fosse per loro. Ed è vero: i fan hanno il potere di cambiare le sorti delle storie e delle persone che amano. Possono salvare serie dalla cancellazione, tenere un film nei cinema per cinquant’anni di seguito o rilanciare la carriera di un artista apparentemente allo sbando. Sempre più spesso, però, questo rapporto è complicato dall’intrusione delle aziende – che stanno imparando a lucrare sui fan più devoti – e dalle aspettative irragionevoli dei fan stessi.

Fonti e ulteriori letture:

“Il successo improvviso di Chappell Roan”, su Il Post

“How boygenius, a Chart-Topping Supergroup, Avoids Toxicity”, di Natalia Barr, su Wall Street Journal

“Can Everyone Just Be Normal? Noah Wyle, Chappell Roan, and the Wretched Rise of Toxic Fandoms”, di Chris Murphy, su Vanity Fair

From Holmes to Sherlock, di Mattias Boström, 2017

“How The Rocky Horror Picture Show reveals the magic of cult cinema”, di Amy Anderson su The Conversation

“Fans’ Nutty Campaign May Save ‘Jericho’ From Tumbling”, di Lisa de Moraes, su Washington Post

“Veronica Mars brought back to life by will of fans”, di Emma Jones, su BBC

“Britney Spears’s Conservatorship Nightmare” di Ronan Farrow e Jia Tolentino, su The New Yorker

“Mass Communication and Para-Social Interaction: Observations on Intimacy at a Distance”, di Donald Horton e Richard Wohl, in Psychiatry, 19(3), 1956

“How BTS did it”, di Lenika Cruz su The Atlantic

“È difficile avere una relazione se sei una pop star sudcoreana”, su Il Post

“I’ve Interviewed K-Pop Stars and Covered Their Deaths. Here’s What I’ve Learned”, di Junhyup Kwon, su Vice

Anime’s Media Mix: Franchising Toys and Characters in Japan, di Marc Steinberg, 2012

“Music in the Air: Focus on monetisation, emerging markets and AI; updating global music industry forecasts” di Goldman Sachs

“Perché TAYLOR SWIFT ha così tanto successo?” di Francesco Costa, su YouTube

“Taylor Swift seems sick of being everyone’s best friend”, di Constance Grady, su Vox

“‘I think I might die if I made it’”, di Giovanni Colantonio, su Medium

Perfect Blue, di Satoshi Kon, 1997