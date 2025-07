2. Club Obala, inverno 1994

Il Club Obala oggi non esiste più: dove c’era il palco hanno costruito una sala per le prove dell’accademia teatrale. Durante l’assedio però qui si suonava, e si suonava tantissimo e in modo rischiosissimo, lo si faceva per resistere, per continuare a sentirsi vivi.

L’atmosfera al Club Obala, nel 1994. Una bella canzone dei Lezi Majmune, Sara’s Dream. I Sikter suonano Pretty Vacant, dei Sex Pistols, al Club Obala. Questi sono i Big Daddy, e la canzone si chiama Mr. Blister. E questa invece è Ain’t no time to say goodbye, degli Hotchpotch. E poi c’è anche Bruce Dickinson, che canta God of War, al Bosanski Kulturni Centar, a Sarajevo, nel 1994. Qui, infine, trovi la versione integrale del pezzo dei Sikter che abbiamo usato per la sigla del podcast: Gudra.