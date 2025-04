ADHD, dalla a alla z

Si parla tantissimo di ADHD, a volte come una moda e a volte con un approccio stigmatizzante. Si fa molta divulgazione sul tema per chiarire i dubbi e le confusioni, e abbiamo cercato di collaborare invitando la dottoressa Valentina Piras, psicologa, psicoterapeuta, e specialista in neuropsicologia, nonché vicepresidente di Rita ADHD, la rete italiana per la ADHD.

Abbiamo parlato di sintomi, classificazioni, trattamenti e riconoscimento, e di come tutti possiamo aiutare e partecipare. Nella puntata trovate anche dei consigli di lettura o strumenti da utilizzare:

– Neurodivergente – Capire e coltivare la diversità dei cervelli umani, di Eleonora Marocchini, edizioni Tlon 2024

– ⁠Il NeuroKit di Sopravvivenza e Convivenza tra Neurotipi

– ⁠⁠rita