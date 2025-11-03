NewsletterPodcast
3. Cosa vuol dire lavoro povero

Con Francesca Coin

di Massimo Cirri
Perché non parliamo di soldi? è un podcast del Post in collaborazione con Banca Etica, condotto da Massimo Cirri.

Nella terza puntata con Francesca Coin, sociologa e autrice che si occupa di lavoro e diseguaglianze sociali.

