Ep 94 – Incontri che capitano

Il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto un incontro di circa 15 minuti sabato nella basilica di San Pietro, poco prima dei funerali di papa Francesco. Era il primo dopo quello disastroso avvenuto alla fine di febbraio nello Studio ovale della Casa Bianca, in cui Trump provocò Zelensky ed entrambi alzarono la voce.

E poi la storia dell’incontro in un ristorante romano tra Gianni Minà, Muhammad Ali, Sergio Leone, Robert De Niro e Gabriel García Márquez.

L’ultima storia è quella di un artista che crea sculture con la sabbia che incontra la sorella che non sapeva di avere.

