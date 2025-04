Ep 90 – Siamo stati anche felici

Ieri, giovedì 17 aprile, quattro persone sono morte per la caduta di una cabina della funivia del monte Faito a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dopo che si è rotto il cavo di trazione. Una quinta persona è in gravi condizioni all’ospedale del Mare di Napoli. E poi la storia di un alpinista morto in alta montagna e di come la sua famiglia si sia ricostruita intorno al suo migliore amico. L’ultima storia racconta la ricerca di Harvard sulla felicità.

Cosa si sa sulla caduta di una funivia a Castellammare di Stabia

L’ascesa dei ricordi

Cosa rende bella la vita? Lezioni dal più lungo studio sulla felicità

—–

Le musiche della puntata di oggi

Hans Zimmer – Light

Your hand in mine – Explosions in the sky